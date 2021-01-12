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美匯重上90點 人民幣跌破6.49

2021-01-12 列印
　　美國大規模財政措施刺激下，預期推升美長債收益率，美匯指數重上90以上，人民幣昨日偏軟，在岸價（CNY）曾跌破6.49，收報6.4748兌1美元，跌29點子。

  人民幣離岸價（CNH）昨亦曾跌穿6.49，最多跌253點子，低見6.4902，截至香港時間晚上8時報6.4782，跌133點子。繼上周五，昨美匯指數持續徘徊於90以上，曾高見90.5460。

  另外，人行公佈，去年共對417家反洗錢義務機構及相關責任人進行了反洗錢行政處罰，罰款金額累計6.28億人民幣，為2019年的3倍。

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