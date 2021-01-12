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全球一成央行 已開展數碼幣試點

2021-01-12 列印
　　金發局表示，全球約80%的央行正在參與和央行數碼貨幣相關的研發工作，其中半數央行同時進行批發性及通用型央行數碼貨幣工作，即分別用於機構間的貨幣交易與公眾日常消費。

  約40%央行的工作已從概念研究發展至測試或概念認證階段，還有10%央行已開展相關的試點計劃。

        金發局就央行數碼貨幣發展近況發表報告，稱數碼貨幣將成為除實物現金及儲備之外的第三種央行貨幣；且新冠肺炎疫情的爆發，令有關央行數碼貨幣的討論變得更加熱烈。目前正處於研究階段或進行試點測試的央行數碼貨幣主要可從4個方面區分，分別為用戶、範疇、架構及技術。

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