中環IFC外望——傳螞蟻重組業務 設金融控股公司

內地監管機構繼續收緊對互聯網企業的監管，繼螞蟻集團（6688）上市「擱淺」後，市傳其正在計劃重組消費信貸業務。據《日經》引述消息指，螞蟻集團正在根據中國監管當局的要求，在金融控股公司架構下，重組大量業務，以增加透明度。



報道指出，阿里巴巴（9988）正在將共同基金、保險銷售，以及貸款中介業務遷移至，螞蟻作為母企的金融控股公司，而中國政府更要求將所有需要金融牌照的業務，都須歸入該金融控股公司下，但尚未清楚螞蟻旗下的支付寶會否納入其中。



消息人士又指，是次業務重組亦可能會涉及餘額寶貨幣市場基金的運營方，天弘基金管理公司，以及向中小企提供網上貸款的網商銀行。



另外，據外電報道指，內地政府正計劃推動螞蟻集團、騰訊（700）以及京東（9618）在內的互聯網企業分享消費者貸款數據，以防止過度借貸及欺詐行為。



天星兩月開戶數勁飆八成半



虛擬銀行天星銀行（airstar）於去年11月至12月所推的「全民加薪」及「全民放假」優惠，市場反應理想，帶動其存款及貸款顯著增長，該兩個月的開戶人數較9月及10月上升八成半，而貸款申請同期亦上升1.4倍，貸款提取金額更於11及12月持續創下單月新高紀錄。



因應稅季，airstar特別將「60日免息免供還款假期」的優惠期延長至今年2月28日，凡客戶提取的私人貸款額不多於20萬元，首60日可享免供優惠，假如於提取貸款後60日內清還，亦享免息優惠；貸款目的不限，且毋須提交申請文件；貸款額高達月薪12倍或100萬元，以低者為準；由申請至貸款過戶，最快5分鐘完成。



另外，信銀國際宣佈，引入孩之寶旗下的「大富翁」品牌，將經典的「大富翁」角色及理財遊戲概念，融入其流動銀行平台「inMotion動感銀行」各個環節。



高瞻