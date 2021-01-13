無法買賣股份 難以追蹤恒指 任志剛：道富不適合任盈富經理人

盈富基金（2800）受美國行政命令限制，不可再投資如中移動（941）等受制裁的中資股。當年盈富推手之的一金管局前總裁任志剛發聲表示，若基金經理人不能緊貼追蹤恒指走勢，便不適合出任這個工作。行政長官林鄭月娥亦批評，事件反映美國另一種霸權主義，針對式擾亂金融系統。



行政會議成員任志剛表示，盈富基金的英文名字「Tracker Fund」，成立原意是緊貼追蹤恒生指數成份股整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場（ETF） ，用一個產品便可以買賣恒指涵蓋的所有股份。他指出，如果基金經理人因為不能夠買賣恒指成份股某些股份，令「Tracker Fund」不能緊貼追蹤恒指成份股整體價格走勢，便不適合出任這個工作。



盈富基金的信託人為道富銀行，經理人是道富環球投資管理亞洲，均為美資企業，受制去年11月美國總統特朗普簽署的行政命令，禁止美國人士投資受制裁的中資股，在本周一生效起，盈富基金不再買入涉事的中資藍籌股，包括中移動（941）、中海油（883）和中聯通（762），料會導致加大與恒指追蹤誤差。獨立股評人David Webb日前表示，盈富基金的監督委員會應該運用其權力，更換基金經理人為非美資公司。



林鄭斥美霸權主義



林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，金管局在盈富的監督委員會的人事任命上「仍有少許剩餘影響力」，對此不作評論。但她指出，基金經理人礙於美國行政命令、針對式擾亂金融系統等政治操作，而要採取有關行動，反映美國另一種霸權主義，「可以突然提出一些行政命令，以針對某些國家的公司，然後再要令所有金融機構，不能和這些被針對的國家的公司進行交易」，難以令人明白這是由一個重視法治和重視金融穩定的地方提出。



昨日投資禁令問題浮現，在中移動及中聯通同漲6%，帶領恒指相隔一年再破二萬八大關，升幅1.3%，惟無法入貨的盈富基金則收報28.4元，只升近1%，誤差約0.3個百分點，較過去一年平均0.02個百分點誤差顯著增長。



昨日誤差顯著擴大



利達資產管理基金經理黃耀宗認為，如果盈富基金長期出現追蹤偏差，除了失去投資者信心，更重要是損失股息回報，特別是現時中移動及中海油股息率高，「好多退休基金投資盈富都是成億成億計，金額已經不少。」



他又指，有關禁令或致本港投資界生態改變，隨時有更多中資及本地發行商取代美資市場。