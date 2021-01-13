友邦破頂成「紅底股」 帶動恒指重上二萬八

多隻藍籌股表現搶鏡，友邦升破百元兼創上市新高，收漲4.2%，報103元；中移動急升6.6%，收報46.8元；小米走高4.37%，收報33.45元；滙控（005）則微揚0.58%，收報43.25元。
相反，金沙（1928）收跌0.94%，報31.7元，錄得五日跌；美團（3690）為跌幅最大藍籌股。禁令股聯通彈6%，報4.94元；非藍籌的中電信（728）升幅達一成，收報2.19元。
國壽飆6.9%領漲藍籌
內險股為升市功臣領漲大市，獲瑞銀上調評級至「買入」的國壽（2628）由跌轉升，收飆6.93%，報17.9元，為升幅最大藍籌股；藍籌股平保（2318）逼近百元，炒高5.95%，收報99.65元；太保（2601）漲5.36%，收報36.4元；財險（2328）揚5.23%，收報6.24元。
手機孖寶逆市下滑
手機股逆市下滑，近日創新高的舜宇（2382）收挫2.01%，報195元；另一手機孖寶瑞聲（2018）則降1.1%，收報45元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，港股突圍而出，恒指企穩二萬八上方，有賴內地A股及北水托市支撐住，他對後市市況仍然偏向樂觀，預料資金繼續流入權重股，進一步拉升恒指挑戰更高水平。