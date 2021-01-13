友邦破頂成「紅底股」 帶動恒指重上二萬八

政府以抗疫為由，一聲令下，煞停維園等多個年宵市場，投得攤位的花農，未被諮詢，大批年花不知如何處置，一年來的栽種心血隨時白費，損失慘重，斥責政府不顧他們死活，也無可行的補助方案，慘變疫情受害者。其實，年宵市場在維園空曠球場舉行，只要減少花檔數目，拉遠每檔距離，嚴管人流，應可控制傳播風險，而政府「濫殺」維園花市，卻無視旺角花墟或會人山人海，決策邏輯值得商榷。 前年發生反修例運動之後，政府規定維園年宵花市不准賣乾貨和飲食，已減少市民行花市意欲，人流大不如前。今年爆發疫情，政府更重手，忽然決定停辦所有年宵市場，令花農十分憤怒，因為一年來的心血，將付諸東流，血本無歸。最離譜的是，政府...

2021-01-13