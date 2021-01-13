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新創建售環境業務套65億

2021-01-13 列印
　　新世界（017）套現工程持續，與旗下新創建（659）聯合公報，將新創建非核心的環境業務，悉售予合作夥伴蘇伊士亞洲，作價65.33億元。大行唱好可派特別息，昨日該股上漲3.8%，收報8元。

　　新創建表示，向蘇伊士亞洲出售環境業務資產，分別為持有42%蘇伊士新創建的股權，作價41.73億元；以及新創建香港投資所有股權，作價23.6億元，兩者合共65.33億元。完成後，新創建不再擁有兩家公司的股權。新創建指出，因為部份項目以香港政府為受益人的承諾所規定，有關交易須得到政府批准，同時該公司須派發特別息3.8億元予股東。

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