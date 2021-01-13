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羅奇：美匯今年恐跌兩成

2021-01-13 列印
　　美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）表示，美國市場盲目自信，過於強調美國聯儲局作用，認為維持零息就可防止經濟再度衰退，但實際上美國經濟復甦「步履蹣跚」，並繼續維持睇淡美元看法，預期美國預算赤字將會進一步擴大，今年美元指數將下跌15%至20%。

　　羅奇接受外媒採訪時表示，在新冠肺炎病例激增及持續的封鎖措施影響下，美國經濟重新陷入低迷，預計今年首季經濟或出現中單位數下跌。他續稱，去年11月零售銷售意外急跌，消費者信心疲軟。

　　羅奇表示，目前美國政府額外疫情援助至關重要，但同時帶來弊端，包括已創新高的預算赤字將擴大，美國國內儲蓄、經常帳及美匯指數亦會面臨下行壓力。

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