傳騰訊音樂擬回流 來港上市集資156億

市傳再有剛剛符合第二上市條件的中概股選擇回流香港上市。據外電報道指，騰訊（700）旗下的騰訊音樂，正計劃來港第二上市，目前已經與財務顧問磋商，有機會以同股不同權方式上市，初步計劃集資20億美元（約156億港元）。



網上音樂娛樂平台騰訊音樂合共有四大流動音樂產品，包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂以及全民K歌，總月活躍用戶數超過8億。公司於2018年12月在紐交所掛牌，招股價為13美元，截至周一（11日）收報20.98美元，總市值達351.95億美元（約2730億港元）。受消息刺激，騰訊音樂昨晚美股盤前一度大升7.72%，高見22.85美元。



新股暗盤三升一跌



另一邊廂，今日有四隻新股上市，昨日暗盤表現三升一跌。當中德運控股（1440）以招股價下限0.4元定價，集資淨額達8560萬港元。公開發售部份錄得32.62倍超額認購，一手中籤率10%，認購50手穩中一手。該股在耀才暗盤中收報0.455元，升13.75%，一手5000股帳面賺275元。



LEGION CONSO（2129）同樣以招股價下限0.4元定價，集資淨額4160萬元。公開發售部份錄得442.37倍，股份回撥後，公開發售部份的發售股數佔比增加至50%，一手中籤率僅1.09%，抽100手穩中一手。該股暗盤收盤報0.5元，升25%，一手帳面賺500元。



達豐設備（2153）則以中間價1.73元定價，集資淨額4.537億元。公開發售部份獲逾9倍超購，一手中籤率10%，抽20手穩中一手。該股暗盤收報1.72元，跌0.58%，是唯一一隻跌穿招股價的新股，每手帳面虧損20元。



新年後首隻在GEM板上市的新股裕程物流（8489）定價0.74元，集資淨額達1040萬元。公開發售部份超額認購近35倍，一手中籤率15.26%，抽60手穩中一手。該股暗盤收報0.84元，升13.51%，每手帳面賺500元。



