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兩人操縱股價 遭中證監罰390萬

2021-01-13 列印
　　中證監日前開出今年首張罰單，熊模昌、吳國榮二人因利用196個帳戶，操縱A股華平股份股價，反蝕3.24億元（人民幣，下同），遭證監警告，並分別罰款205萬及185萬元，吳還被處以3年證券市場禁入措施。

　　中證監行政處罰及市場禁入決定書顯示，熊、吳二人曾簽定增持代持協議，熊分三個階段向吳的銀行帳戶轉帳1.72億元，而吳則按1︰4的比例，為熊提供配資資金，並轉至其控制的帳戶中。

　　中證監指出，在操縱期間內，吳用其控制的196個帳戶，憑藉資金及持股優勢，採用連續交易，在自己實際控制的帳戶之間交易等方式買賣華平股份，從而影響股價及成交量。

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