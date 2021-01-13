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澄清無意撤美 TCL升6.8%

2021-01-13 列印
　　早前有南韓媒體報道指，內地電視生產商TCL電子（1070）將撤出美國電視機市場。TCL電子表示，有關消息不實，並未有計劃撤出北美或其他市場。受上述消息影響，該股昨升6.8%，收報6.28元。

　　該公司指出，沒有任何計劃撤出北美或其他市場，在北美業務發展一切如常，按計劃正常進行；TCL電子已於北美市場發展多年，目前在北美的業務發展有序開展，未來對北美市場業務策略保持不變，並將進一步強化。

　　TCL電子稱，目前一些特定品類產品銷售情況超出預期，導致小量北美實體店出現暫時缺貨，不存在下架情況。

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