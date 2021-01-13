中環IFC外望——智己汽車兩定型車齊今亮相

由阿里巴巴（9988）、上汽集團以及浦東新區一同推出的高端智能純電動車品牌「智己汽車」，將在今日在上海、美國拉斯維加斯以及英國倫敦三地，同時發布，屆時將會有兩款量產定型車亮相。



根據規劃，「智己汽車」將會充分把握5G時代的內容創作、即時分享等熱點，打造全新的電子電器架構，從底層打通整車與駕乘體驗高度相關的ECU控制器，將客戶場景和汽車感知充份融合，鼓勵用戶進行高度自定義。用戶日常用車過程中產生的數據，都將通過AI人工智能自動化處理，推動公司產品迭代和品牌塑造。



據天眼查資料顯示，「智己汽車」於去年11月完成天使輪融資，融資規模達到100億元（人民幣，下同），當中上汽出資54億元，持有54%的股權，張江高科與阿里巴巴各出資18億元，分別持有18%的股權。其餘10%的股權中，有5.1%劃分至員工持股平台，4.9%劃至用戶權益平台。



友邦：退休儲備缺口達223萬創新高



友邦調查顯示，本港退休儲備缺口達至創新高的223萬元，61%的受訪者表示疫情令其退休計畫延遲，而儲備不足人士可能需要延遲退休或縮減退休後生活開支。至於延遲退休年限就達9.3年，或每月生活開支需要縮減約1萬元。



友邦發布的理想退休生活調查顯示，55%受訪者受疫情衝擊收入減少，38%曾動用退休儲備維持日常開支。79%受訪者認同未來退休儲備「唔見使」；78%受訪者同意疫情下娛樂消費開支減少，願意將省下的開支轉作退休儲蓄投資。疫情下，81%受訪者更覺醫療保障重要，惟當中67%受訪者未有增加醫療保障。



投資方面，留家抗疫增加市民處理投資及財務的時間和機會，36%受訪者表示理財的時間增加，增加投資交易次數及投資金額的受訪者佔比均達逾兩成。51%受訪者表示想投資但有疑慮，主要原因包括擔心投資出現虧損、擔心疫情持續影響經濟及投資市場，以及缺乏理財知識或專業意見。



高瞻