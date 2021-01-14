港股通連續16日淨流入 港股續獲北水撐場

多隻中資股被列入禁止美國人及機構投資的制裁名單，雖然影響投資氣氛，但港股過去一個月持續獲「北水」撐場，更有不少北水專吼受制裁股份。恒指昨日於二萬八大關上窄幅整固，全日波幅僅278點，收市微跌41點，報28235點，成交略增至2021億元。科網及重磅金融股回吐，但「三桶油」發力追落後托市，中國平安（2318）再度晉身「紅底股」。



北水自去年12月21日起至今，已連續16日錄得淨流入，計及昨日約119億元，總共涉資達1400億元，當中不少買起受美國投資禁令影響的中資股。



截至周二，經港股通近一個月在制裁名單中掃貨最多為中移動，增持的市值逾251億元，其次為中芯（981）及中海油（883），分別增加108億及88億元。



而持倉增加得得最多的是中國中車（1800）及中鐵建（1186），均增持逾10個百分點，至持股25.1%及23.25%。



「三桶油」發力追落後



在資金不斷湧入下，昨日「三桶油」發力，當中中海油飆升6.16%，收報7.75元，為表現最好藍籌；緊隨其後為中石化（386）漲4.5%；中石油（857）升4.4%。同受投資禁令兩股回吐，中移動（941）轉跌1.8%，報45.95元；中聯通（762）跌0.4%，報4.92元。傳統金融股消化升勢，友邦（1299）跌1.26%，滙控（005）跌1.16%，報42.75元。但中國平安逆市造好，收升1.36%報101元。



恒生科指同樣倒跌，收報8669點，跌56點，聯想（992）抽升%10.3報8.88元，成表現最好科指成分股。



「ATMX」則個別發展，阿里巴巴（9988）與上汽推高端汽車品牌，股價升1.8%報224元；騰訊（700）升1%報596元；小米（1810）跌1.2%；美團（3690）再失三百元大關，跌1.85%報296元。