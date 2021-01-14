道富不到三日「跪低」 盈富恢復投資制裁股

由美資道富管理的盈富基金（2800）周一（11日）才公佈，因應美國投資禁令，不再投資於中移動（941）、中聯通（762）及中海油（883）等受制裁中資藍籌股份，但在市場罵聲此起彼落之下，不到三日就轉軚「跪低」，昨晚發出公告表示自今日起恢復對屬於恒生指數成份股公司的受制裁實體進行投資。



盈富基金昨日傍晚發佈公告表示，盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報。為達至這一目標，經理人會把盈富基金全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數的比重相同。盈富基金自今日起將恢復對屬於恒生指數成份股公司的受制裁實體進行投資。不過，受行政命令影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資。



金管局：對市場造成混亂



道富發言人稱，根據公司對美國政府相關行政命令及其內部政策的詮釋，就盈富基金的管理上，盈富基金及道富環球投資管理亞洲有限公司被視為非美國人士。因此，道富環球投資管理亞洲有限公司將繼續以追蹤恒生指數表現為目標管理盈富基金，對所有恒生指數成份股進行新投資；該等投資不違反有關行政命令。



發言人亦補充，鑑於盈富基金對香港市場的重要性，道富理解此事關乎重大公眾利益，並希望恢復投資，一舉能證明道富如過去21年般，始終致力恪守盈富基金緊貼恒生指數表現的承諾。



金管局回覆本報查詢時表示，留意到道富過去數天的公告，雖然未有對盈富基金投資者造成實質影響，但卻對市場造成不必要的混亂。金管局一直和盈富基金監督委員會及道富緊密溝通及跟進事件；未來亦會繼續注視相關事情的發展。



可是，道富急轉風向，亦難平市場怨言。行會成員林健鋒表示，雖然道富恢復投資中移動等三家中資股，但道富「話停就停、話買就買」，已損害投資者的信心。他認為道富需要進一步保證，同類事件不會發生。



