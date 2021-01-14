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王冬勝接班人遴選啟動 廖宜建王雲峰呼聲高

2021-01-14 列印
　　滙豐控股(005)據報已非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選工作。

        彭博引述知情人士透露，滙豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建及滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰在一批競爭人選之列，未來有望掌舵該行在至關重要的中國內地和香港市場的擴張。

        知情人士指，滙豐已經非正式啟動亞太區行政總裁接班人的遴選工作，在談到滙豐的未來時，廖宜建和王雲峰的呼聲很高。因為牽涉美國調查華為一事，滙豐受到中方責難，王冬勝在幫助滙豐修復與中國的關係、在兩個超級大國之間周旋方面一直扮演至關重要的角色。

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