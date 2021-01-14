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日本城今年逆市擴張 將設10至15間分店

2021-01-14 列印
　　日本城母企國際家居零售（1373）主席兼行政總裁魏麗霞表示，相比起2019年的低基數下，去年12月的分店銷售表現理想，集團未來會繼續擴充店舖及增聘人手，預計今年將開設10至15間分店。她稱，過去一年店舖租金有向下的趨勢，當中街舖的減幅較多，未來會繼續與業主商議續租事項。

        國際家居零售截至10月底止中期純利按年增加2.5倍，至1.72億元；若扣除政府補貼及租金減免後，仍有約60%的增長。魏麗霞指出，去年已增聘約100名員工，增加幅度較以往大，預料今年會為員工加薪，以及派發花紅，惟具體加幅未定。





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