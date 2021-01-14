星盛招股籌9.7億 入場費3919元

星盛商業管理全球發售2.5億股。招股價介乎3.2至3.88元，最多集資9.7億元，每手1000股，入場費3919.1元，預計下周二（19日）截止招股，1月26日掛牌，建銀國際及中信建投為聯席保薦人。是次招股引入4名基石投資者，合共認購近3.12億港元，當中Virtues Origin SPC認購1000萬元，Pilgrim Ever認購500萬美元，SCGC資本認購8100萬港元，深圳市旗昌投資認購9950萬元人民幣。
星盛是總部位於大灣區的商業物業運營服務供應商，主要在深圳運營購物中心。截至去年9月30日，公司總簽約管理項目數量達45個，總簽約管理面積達299萬平方米，覆蓋中國18個城市，當中27個項目位於大灣區，16個項目位於深圳，於深圳運營的購物中心數量排名第一，當中主要包括「COCO Park」、「COCO City」以及「iCO」等購物中心。
唯品會歡聚計畫來港
另外，再有中概股來港上市。據《日經》報道指，內地網絡購物網站唯品會以及社交媒體平台歡聚亦計畫來港第二上市，初步預計將分別集資25億美元（折合約194億港元）以及12.5億美元（折合約97億港元），兩間公司分別計劃在今年第二季度以及第三季度掛牌。
報道指，早前美國通過《外國公司問責法案》，收緊針對外國公司的監管，令不少在美上市的中概股均謀求來港第二上市。而日前曾傳會回流上市的騰訊音樂，據報將會集資最多35億美元（折合約271億港元）。而早前有外電指騰訊音樂至少集資20億美元。