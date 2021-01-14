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港經濟今年料正增長 祈連活：聯匯毋須改

2021-01-14 列印
　　內地經濟率先啟動復甦步伐，滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，今年內地經濟增長達8.5%；香港亦可由負轉正，實現4.4%的增幅。人民幣方面，他認為，升值幅度仍屬可控，料今年將於6.4至6.6之間雙向波動。

         港股方面，滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，受惠於A股與H股溢價收窄及更多中概股來港上市，恒指今年底目標29810點。

         「聯匯之父」的景順首席經濟師祈連活則認為，聯繫匯率制度行之有效，毋須改變，亦是香港維持國際金融中心地位的要素。

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