  • 2021年1月14日 星期四
  • 14º
  • 65%
熱門： 練錦鴻科興疫苗結霜WhatsAppSignal

日報新聞 > 財經

聯想發CDR「回A」 股價一度飆17%

2021-01-14 列印
　　聯想(992)日前公布計畫發行中國存托憑證(CDR)於上海科創板上市，開啟「回A」計畫。在回A消息刺激下，聯想股價昨一度飆升17%，高見9.42元，創2015年港股大時代至今的5年半高位。尾段升幅收窄，收市仍飆9.7%，報8.83元，成交17.96億元，市值升穿千億大關，至1063.28億元。

  在不拆除紅籌架構的情況下，紅籌股「回A」有兩個選擇。一是直接發行股票回歸上市；另一則是考慮發行CDR，較直接發行多一步存托手續。去年中證監放寬紅籌股回歸門檻，中芯(981)成為以直接發行股票形式「回A」的第一股。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd