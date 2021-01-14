中環IFC外望——74%內地人每日使用流動支付

中國支付清算協會發佈《2020年移動支付用戶問卷調查報告》顯示，有74%用戶每天使用流動支付，較去年提升4.4%，在內地致力推動下，流動支付已成為消費者日常使用主要支付方式。



流動支付現時仍以小額交易為主，在公共交通工具及其他小額便民領域場景使用頻率愈來愈高。單筆支付金額100元以下的用戶佔38.4%，與去年相比大幅上升23.3個百分點；單筆支付金額在100至500元的用戶佔30.1%；單筆支付金額在500至1000元的用戶佔16.4%，較上一年下降18.9個百分點。



在不同的公共服務場景，流動支付需求顯著提高。報告指，用戶認為應加強流動支付應用場景排名依次是：公共服務（71.0%）、公交地鐵（57.9%）、便利店（54.1%）、水電煤繳費（2.0%）和菜市場（51.7%），可見在日常普及性上仍有不少進步空間。



於2020年期間，用戶對使用生物識別技術來進行流動支付，來進行身份識別及交易驗證的接受程度中，有82.6%用戶選擇可以接受，有17.4%用戶表示不可以接受。用戶比較擔心的問題主要是個人私隱洩露方面，較去年提高2.7個百分點，至79.6%；其次是存在安全隱患，佔67.3%；亦有用戶擔心商戶不支援、支付環節操作複雜、支付失敗等問題。







胡祖六：相信馬雲平安無事



春華資本集團董事長胡祖六表示，仍對中國螞蟻集團未來持樂觀看法，儘管其正在面臨監管壓力。螞蟻集團為春華資本投資組合中公司之一。



對於阿里巴巴（9988）創始人馬雲，自從螞蟻集團IPO觸礁後一直未曾公開露面，胡祖六說，相信馬雲「平安無事」。



內地監管當局正在對電商巨頭阿里及其關聯企業螞蟻集團展開調查。螞蟻集團IPO去年11月被突然叫停。



高瞻