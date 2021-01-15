儲局鮑威爾表明短期不加息 傳華府16萬億紓困 杜指續升

美國候任總統拜登據報將公佈規模達2萬億美元(約15.6億港元)的最新紓困方案，美股周四早段上揚，步入第三個交易日漲，杜指曾升163點報31223點；納指升91點報13220點；標指升13.76點報3823點。



美國聯邦儲備局主席鮑威爾表明，局方不會在短期內加息。鮑威爾說，美國經濟狀況仍然未達到聯儲局的目標，達致充分就業的路途依然漫長；局方亦希望通貨膨脹可以處於百分之二目標以上一段時間。



美媒報道，拜登即將上任的高層官員最近透露，拜登預計當地時間周四較後會公佈最新紓困方案，規模可望達到2萬億美元；新紓困計劃將包含2000美元的現金支票，同時為疫苗接種作業、失業保險及學校和家庭提供更多支持。分析師指出，消息利好大市。



外電報道，美國特朗普政府將9家中國公司加入了據指與中國軍方有關公司的黑名單中，包括飛機製造商中國商用飛機，以及手機製造商小米集團。有關的投資禁令將迫使美國投資者在今年11月11日之前出售名列黑名單的股份。



美國商務部今晨發表旨在確保該國通訊和科技供應鏈安全的臨時規則，有關規則將禁止與中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、北韓和古巴的某些交易。聲明指，該規則將於六十天後生效。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31108點，升48點；納斯達克指數報13170點，升41點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.31港元，較香港收市價升0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見630.47港元，較香港收市價升0.97港元。



美國疫情嚴峻，對就業市場持續帶來影響。美國公佈上周首次申領失業救濟金人數回升18.1萬人，至96.5萬人，是去年八月底以來最多，亦較市場預期為多，反映近期疫情嚴峻，影響食肆及商業運作，引發企業裁員，勞工市場疲弱。至於持續申領失業救濟金人數則有530萬人，比對上一個星期亦增加近20萬人。



恒科指創成立以來新高



美國眾議院通過對總統特朗普的彈劾，將由參議院審議及表決，消息對美股沒影響。



港股方面，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）傳逃過一劫，不會被納入美國投資黑名單，「ATM」再度發威，帶領港股再度上揚，恒指昨日收報28496點，升261點，再創近一年新高，恒科指亦創成立以來新高，大市成交續增至2077億元。



「北水」繼續捧場，港股通連續九日淨流入過百億，昨日規模達146億元。當中制裁股中海油（883）接9億淨買盤，昨繼續大漲6.2%報8.18元，連續兩日成表現最好藍籌。