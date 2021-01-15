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招行全年賺近千億

2021-01-15 列印
  市場對受疫情衝擊下的內地銀行業去年業績翹首以待。招商銀行（3968）就率先公佈2020年度業績快報，錄得純利973.42億元人民幣，按年升4.82%。截至去年底不良貸款率1.07%，較2019年底下降0.09個百分點。基本每股收益3.79元，升4.7%。

  招商銀行公佈去年未經審核的財務數據，並表示各項業務穩健開展，總體經營情況良好。該行實現營業收入2905.08億元，按年升7.71%，其中非利息淨收入1054.93億元，按年升9.19%；利潤總額1224.78億元，較對上年同期升4.56%。

  資產質素方面，截至去年底，不良貸款率1.07%，按年減少0.09個百分點；不良貸款撥備覆蓋率437.68%，增加10.9個百分點；貸款撥備率4.67%，減少0.3個百分點。
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