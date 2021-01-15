117萬人認購凍資6790億 醫渡膺新股「雙料冠軍」

醫渡科技（2158）成本地新股史上「雙料冠軍」，公司昨日公佈配售結果，公開發售部份共錄1632.84倍超購，凍資逾6790億元，超越去年剛破紀錄的農夫山泉（9633）；合共獲逾117萬人認購，打破工商銀行（1398）2006年獲96.93萬人認購的紀錄，為史上認購人數最多新股。



醫渡科技以招股價上限26.3元定價，集資淨額達39.02億元。多個暗盤均以超出一倍的價格高開，富途暗盤曾高見70元，若在最高位離場，一手帳面可賺4370元；而在耀才暗盤中，該股收報59元，升124.33%，不計手續費及佣金，一手賺3270元。



根據股份回撥機制，公開發售的獲配股數最終佔全球發售的一半，一手中籤率20%，抽200手才可穩中一手。國際配售部分亦錄得32.4倍超額認購，獲配股份的267名機構投資者中，有39名投資者僅獲配最多5手。



頭槌飛每張賺11萬



至於頂頭槌飛方面，合共接獲462張，每張申請涉及資金接近2.08億元，可獲得65手股份，獲配比率僅得0.08%。若以借九成孖展，孖展息率為2.98%計算，每張申請需要支付逾9.6萬元利息，加上其餘認購手續費，頂頭槌飛的打和點高達57.24%。若以耀才暗盤收市價59元計算，扣除認購成本後，每張仍可獲利11.47萬元。



信誠證券聯席董事張智威表示，醫渡科技正式掛牌有機會升至60元以上，有貨的投資者可以考慮在該價位以上逐步沽出。該股其後很大機會能夠入選港股通，因此中長線預期能夠升至80元。



另外，由藝人吳奇隆及劉詩詩「坐鎮」的稻草熊娛樂（2125）最終以5.88元定價，集資淨額達9.28億元，公開發售部份獲得逾402倍超購，一手中籤率6%，抽100手穩中一手。



