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內地去年進出口創新高

2021-01-15 列印
　　內地去年進出口總值創新高。中國2020年全年進出口總值達32.16萬億元（人民幣，下同），按年增長1.9%。其中，出口17.93萬億元，按年增長4%；進口14.22萬億元，下跌0.7%；貿易順差擴大27.4%，至3.71萬億元。單計去年12月，出口按年增長10.9%，進口則跌0.2%。

　　中國海關總署數據顯示，以美元計，去年全年出口按年升3.6%；進口跌1.1%，貿易順差5350.3億美元。單計去年12月，出口按年升18.1%。至於進口則上升6.5%，貿易順差為781.7億美元。





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