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快手傳本月招股籌390億

2021-01-15 列印
　　抖音（Tik Tok）競爭對手，內地短視頻運營商快手據傳已經通過港交所(388)上市聆訊，將在本月內招股，並計劃於2月份第一周掛牌。早前有消息指，快手計劃集資50億美元（約390億港元），目標估值達到500億美元，美銀、摩根士丹利以及華興資本為聯席保薦人。

　　快手早年以製作GIF動圖起家，現時已轉戰短視頻市場。大股東騰訊（700）早於2014年起，已經陸續參與多輪戰略投資，目前持股比例達21.57%。而由恒隆（101）董事長陳啟宗家族持有的晨興資本持股比例達16.66%。

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