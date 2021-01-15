馬雲逾兩個月未現身 阿里發債傳受到延誤

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻上市失敗並捲入監管風波，創辦人馬雲自火藥味十足的上海外灘金融峰會後，已消失在公眾視線內逾兩個月。據外電報道，阿里原計劃在本日周發行最多80億美元（約622億港元）債，報道指潛在投資者仍未收到發債的相關推介材料，懷疑有關計劃是否已延誤或胎死腹中。



彭博昨引述消息人士指，受有關美國或考慮將阿里加入投資禁令的報道影響，部份阿里美元債的利差觸及六個月來最闊水平。據彭博匯編數據，阿里2027年到期美元債的利差周三走闊約2.2個基點，至148.5個基點。而仍未收到發債資料，令市場猜疑阿里可能取消發債。有基金界人士亦認為，隨著拜登即將上任美國總統，阿里有機會是等待新任政府對華政策更加明朗之後，再作安排。阿里拒絕評論上述消息。



月初，路透曾引述消息人士透露，阿里將計劃本月稍後時間，發行美元債集資至少50億美元，視未來情況而定，發債規模或達80億美元（約624億港元），這是自以2014年以來最大規模的美元離岸債，集資所得將用於一般企業支出。不過，發債計劃包括時間表均未確定，有可能作出調整。



美放生阿里騰訊



目前馬雲行蹤不明。外界此前傳出馬雲遭北京當局限制出境，惟英媒道指，馬雲目前身處創立阿里的杭州「避風頭」。



據路透社引述知情人士表示，特朗普政府取消將中國科技巨頭阿里巴巴（9988）、騰訊（700）和百度列入投資黑名單的計劃。惟其中一位知情人士表示，華盛頓計劃本周在黑名單上再增加至多九間中國企業。



外界普遍認為，是因為對中國立場更加鴿派的財長努欽提出反對，因而擱置上述計劃。



消息刺激港股科網巨企借勢炒上，騰訊以全日最高位收市，急漲5.62%，收報629.5元，逼近歷史高位633元；阿里巴巴升5%，收報235元；未受制裁困擾的美團（3690）也抽高5.67%，收報313.2元，三股合力撐起恒指285點。







