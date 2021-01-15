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德昌第三季營業額增18%

2021-01-15 列印
　　車市及消費意欲轉好，德昌電機（179）公佈，截至去年底止，第三季度營業額按年增長18%至9.12億美元，德昌按目前增長情況，料全年營業額有望接近去年水平。

　　德昌表示，第二季度營業額復甦勢頭延續至第三季度，緩和首季度深受疫情影響的跌幅，首三季度營業額按年下跌4%至23.4億美元。公司指出，其汽車產品及工商用產品銷售水平遠超於去年第三季度，即使西方國家疫情的影響仍不明朗，但按目前情況，全年營業總有望有望接近上年度。

        按業務劃分，撇除外匯因素，第三季汽車產品營業額升13%至8400萬美元。

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