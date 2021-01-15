德昌第三季營業額增18%

阿美尼亞中場米希達利恩今季在羅馬重生，入球和助攻數字均在隊中排第一。憑出色的表現，他去年底當選阿美尼亞足球先生，據報首都狼更準備跟他續約一年，為答謝球會，矢言今晚跟拍檔迪斯高合力領軍在意甲首都打吡作客擊敗拉素，客勝去馬。（Now638、有線602、614、654、664、662、myTV Super301台周六凌晨3:45直播） 米希達利恩今季在羅馬全面復甦，意甲近兩輪對國際米蘭和克羅托內都獻上助攻，率隊取一勝一和排第三。個人聯賽上陣十七次累積入球和助攻各八，兩項數據同樣位居隊中之首，去年底第十度當選阿美尼亞足球先生可謂實至名歸。 此子今夏便跟首都狼約滿，據意大利《天空體育...

2021-01-15