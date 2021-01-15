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佳源斥72.48億 購青島威海項目

2021-01-15 列印
　　佳源國際（2768）宣佈，向該公司主席沈天晴以初步代價72.48億人民幣，收購其持有多個物業開發項目，以提升該公司於房地產價值鏈的競爭力，以及優化集團資產組合。收購作價將透過發行近62億元新股及換股債，加逾10億元現金支付。

  佳源國際與沈天晴於前日收市後訂立買賣協議，以72.48億元收購目標公司全部股份，較目標公司去年9月30日的調整後資產淨值約76億元折讓約4.66%。

　　完成後，目標公司將持有三個青島項目及一個威海項目。

　　佳源截至去年度銷售額約為308.279億元，同比升約7%。

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