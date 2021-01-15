中環IFC外望——李家達坐正匯立CEO

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）替任行政總裁的李家達獲正式扶正，未到40歲就成為銀行CEO。該行宣佈，已委任李家達為行政總裁，接替早前因個人原因離任的謝學海。



李家達擁有近20年金融科技及零售銀行經驗，現任WeLab Bank執行董事兼替任行政總裁。他曾在多間國際金融機構任職，包括滙豐銀行以及前渣打銀行消費信貸附屬機構安信信貸的管理職務。在2013年本港金融科技仍處於起步階段時，便加入WeLab成為第一位員工。在過去8年，他曾擔任WeLab風險管理及產品部負責人，以及WeLend總經理。李家達自2018年起參與WeLab Bank的籌建。



WeLab Bank董事局主席陳家強表示，很高興由李家達帶領該行團隊再創高峰，將虛擬銀行的發展推動至新階段，對WeLab和整個金融科技行業帶來長遠及正面的影響。李家達指，WeLab Bank正處於最矚目的新市場機遇中，冀可開創虛銀新世界。



李小加：美對華政策難預測



港交所（388）前行政總裁李小加昨出席瑞銀大中華研討會。他指出，在中美角力的環境下，市場面臨最大的問題並非各項新政策內容，而是政策充滿不確定性和隨機性。李小加指，現時美國內部份化嚴重，難以預計這將如何影響美方對外政策，強調其對華政策亦難預測，「（新總統上台）我不認為可以自動假設生活會變得容易，反而有機會更加困難。」



市場對李小加的下一站歸宿眾說紛紜，他亦暫未公佈去向，外界曾揣測是否在為競選特首鋪路，最近亦有傳他或加入香港數字資產交易所（HKbitEX），但隨後這謠言被否定。他在會上再度回應稱：「我是一個夢想家，有很多計劃希望達成。」其中，希望能將資金引至有需求及具回報潛力的中小型企業，並通過數碼平台方式，令他們能更便利及便宜地獲得融資。



高瞻