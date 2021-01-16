騰訊再破頂刺激 港股連升三周

小米雖然遭美國納入制裁股名單，股價急挫，但無阻科網龍頭騰訊炒升，收市報645元創新高，大升15.5元，成交高達194億元；友邦及平保兩隻保險股齊站穩紅底股，友邦升3.7元報104.4元，平保升103.1元，升3.5元；港交所報458.4元微升0.4元。
內銀股表現省鏡，郵儲行(1658)獲「巴菲特接班人」李祿旗下喜馬拉雅資本增持，股價大升一成。四大行齊齊上揚，支撐大市，工行(1398)升2.6%；建行(939)漲1.8%；中行(3988)揚0.7%；農行(1288)走高1.4%；招行(3968)去年多賺4.8%，股價彈6.56%。
汽車股逆市回吐，吉利(175)插4.9%；東風(489)插半成；比亞迪(1211)下滑1.3%。不過，廣汽(2238)抽升19.5%。另一方面，新能源股沽壓續現，福萊特玻璃(6865)僅守住30元大關，收挫3.2%，連跌六日；信義光能(968)下降3.1%；旗下信義能源(3868)挫3.2%；保利協鑫(3800)挫2.8%。
或有回吐壓力
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，由騰訊、友邦和港交所帶領下，恒指愈升愈有，而且連日大市成交活躍，反映其走勢不錯，不過，指數RSI達到77，呈現超買訊號，可能於高位出現回吐壓力，或者會減慢上升的步伐。他續指出美政局出現「藍色浪潮」，拜登上任後，美股會否借機出現獲利盤，投資者應密切留意，他相信恒指於10天線(約28000水平)有支持，上方則繼續逐步挑戰二萬九大關。