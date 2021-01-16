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醫渡科技掛牌 一手賺3890

2021-01-16 列印
　　昨日五隻新股掛牌，新晉「雙料冠軍」的醫渡科技（2158）不出意外，昨日以58.25元高開，其後股價持續上升，最高曾見69.8元，較招股價26.3元升165.4%，收市報65.2元，升147.91%，不計手續費及佣金，一手100股賺3890元。不過，於暗盤曾破底的稻草熊娛樂（2125）昨日開局一反頹勢，股價不斷攀升，收市報10.8元，較招股價5.88元升83.67%，每手1000股帳面賺4920元，是昨日首掛最賺錢新股。

　　信誠證券聯席董事張智威分析，留意到暗盤及昨日首掛的低位，均有大量資金「掃貨」，在7元或以上基本已經沒有賣盤出現，相信是有「無形之手」在不斷買貨，而街貨數量極少，貨源歸邊，令到股價一路上推，出現「乾炒」的情況。

　　另外，網上車市（1490）收市升21.95%，報1.5元，一手4000股帳面賺1080元；現代中藥（1643）收報1.26元，升6.78%，一手3000股帳面賺240元；榮萬家（2146）收報12.36元，跌8.17%，一手500股虧損550元。

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