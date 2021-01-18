拜登入主白宮 北水吸制裁股 恒指料闖二萬九關

美國「藍浪」拍岸，民主黨候任總統拜登將於本周三就職，市場憧憬刺激經濟方案實施有期，「北水」湧港力撐制裁股。證券界人士認為，港股市底仍然強勁，AH股差價吸引內地投資者買貨，本周如能守穩二萬八關口之上，恒指可望挑戰「疫情浪」前頂二萬九大關。



本周三拜登將正式上場，在控制參眾兩院下帶領民主黨重新執政，日前公佈1.9萬億美元紓困方案，包括加碼向每位美國市民派1400美元，前後共派2000美元，符合市場預期，美股趁消息出貨回吐。港股夜期上周五收報28493點，低水81點；ADR港股比例指數報28368點，較恒指上周五收市低205點，預示今天港股或會低開。



港股ADR夜期齊跌



時富金融優越投資部顧問黎永良表示，現任美國總裁特朗距離交出權力仍有三日，隨時在制裁中資股上有意想不到的行為，引致港股短暫回吐。但他指出，本周港股仍可反覆向好，主要是北水來港掃貨，並托住多隻受制裁股份如中移動（941）、中海油（883）及小米（1810），製造不少入市良機，並相信美國政府換屆後，將會修正特朗普政府制裁措施，「不會很快，但會慢慢將不合理的行政命令解除或淡化。」



黎永良又稱，環球股市在寬鬆環境下，今年將持續呈大漲小回格局，特別是亞太區經濟從疫情復甦較快，已引來大量資金炒旺股市，相信去年疫情受累股有機會出現報復式反彈，如機場、餐飲及物流連輸等，而科網股在整固後，未來仍可領漲大市。



專家：疫情股有望勁彈



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，現時港股流動充足，北水購買力強勁，成交量也維持高水平，本周走勢仍然樂觀，估計即使短暫回吐至28000點，亦有積極買盤加持，有望挑戰去年高位29174點，該位置亦是中美首階段貿易協議簽署後，以及疫情爆發前頂部。



他表示，目前AH股差價較大，內地投資者仍願意來港買貨，故相信本周投資主題，仍以北水屬意股份為主，如內銀、內險等中資股。



今日中國將公佈去年第四季國內生產總值（GDP）等一系列經濟數據，市場預期按年增長6.1%，按季增3.2%。溫傑認為，只要經濟表現符合預期，投資氣氛將繼續樂觀，上周A股調整未必阻礙港股升勢。但他提醒，受制裁股份估值不算便宜，「不要因北水買入就胡亂入市」，宜待回調再作部署。