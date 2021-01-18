傳快手過關今路演 生科股再掀上市潮

快手在一眾新股中突圍而出，市場消息指，不少大型機構和投資者詢問快手事宜並準備下單，本地券商亦開始向銀行商議孖展額度。更有承銷商透露，快手目標估值達500億美元（約3900億港元）。據其聆訊後資料顯示，快手收入來自直播、網上營銷服務及其他服務。截至去年9月底，快手收入達407億元人民幣，按年增近五成。
貝康醫療擬籌20億
在醫渡科技帶領下，多隻生科股食住勢頭，先後通過聆訊，排隊展開招股流程。其中生殖醫療器械公司蘇州貝康醫療通過聆訊，消息指，該股計劃籌資最多2.5億美元（約19.5億港元），獨家保薦人為中信里昂。貝康醫療於上市前曾進行4輪融資，去年7月份通過D輪融資引入高瓴資本。
微創醫療（853）分拆旗下微創心通上周五已通過上市聆訊。市傳該股本周進行上市預路演，計劃籌資3億美元（約23.4億港元）。中金、花旗及摩通為聯席保薦人。據外電報道，另一生科股賽生藥業亦已通過聆訊，擬集資5億美元（約39億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。此外，醫療股麥迪衞康（2159）將在今日公佈中籤結果。
星盛商業孖展火熱
除生科股外，物管新股赴港上市亦陸續有來。物管股宋都服務（9608）今日掛牌，每股定價0.25元，上周暗盤表現平平，難逃破底厄運，據耀才暗盤場數據，收報0.243元，較招股價跌2.8%，一手一萬股帳面蝕70元。另一邊廂，正在招股的商業物管股星盛商業（6668）卻未受阻礙大受追捧，暫錄孖展213.2億元，超購219倍。