騰訊破頂 恒指彈上28662 創新高 中國GDP首破一百萬億

中國去年第四季GDP增長6.5%首次突破一百萬億元勝預期，提振投資氣氛，科技股強勢彈出，股王騰訊（700）獲大摩加持，上調目標價至720元，刺激股價破頂高見667.5元，帶動科指首度破九千大關，收飆近4%，報9116點，帶動恒指低開下愈升愈有，最多升290點，恒指高見28864點，並以近全日高位28862點收，升288點，創去年1月17日以來收市新高，三日累漲627點，成交達2243億元。



內地股市亦走強。上證指數三千六百點關得而復失，收報3596點，升0.84%，連升兩日；深成指收15269點，升1.58%；兩市成交合計9982億元人民幣，結束連續十日超過萬億元人民幣。



丘鈦勁升近兩成



科技股昨日一飛沖天。騰訊曾漲3.5%，高見667.5元，創歷史新高，收市升1.86%，報657元，成交219億元，位居榜首；美團（3690）高見327元，逼近上市新高，收升5.66%，報325元；上周五急瀉一成的小米（1810）股價曾重上三十元水平，收升2.05%，報29.9元。此外，舜宇（2382）跑贏一眾藍籌股，收漲7.45%，報204.8元；發盈喜的丘鈦（1478）也勁升近兩成。制裁股表現標青，中芯（981）彈5.8%；中移動（941）彈4.6%；中電信（728）升3.4%；聯通（762）揚2.2%。



藍籌股方面，港交所（388）高見485元創新高，收漲5.15%，報482元。金融股逆市走低，滙控（005）計劃今年下半年恢復派息，但股價仍逆市跌2%，為表現最差藍籌股。多隻物管股表現出眾，恒大物業（6666）創上市新高，收市爆升26%，報15.5元；碧桂園服務（6098）漲百4.4%；中海外（688）走高半成。



需留意市場內外消息



耀才證券研究部副經理譚智樂稱，相信指數仍有上升空間，逐步上試保力加通道之頂部，以去年高位29174計，目前恒指相差僅數百點，預料大市以其作為上望挑戰目標。他續指，多隻港股持續強勢及反覆摸頂，投資者應採取見步行步的策略，緊貼市況走勢，密切留意市場內外之消息，另一方面，他指出由於恒指沒有失守十天線及廿天線，投資者是並無條件看淡後市。