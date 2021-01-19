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耀才生意旺加薪派花紅

2021-01-19 列印
        為人慷慨的耀才老闆葉茂林一向善待員工，雖然香港今年好多行業唔多掂，但耀財則逆市賺錢，之前仲發咗盈喜添。該公司上下員工除了今年加人工好過市場水平，員工平均獲發二至四個月花紅，最優秀的更獲三十個月糧做花紅。

  香港疫情爆發大約一年仍未獲解決，耀才主席助理葉頴恩昨日代爸爸出席「葉茂林慈善基金」頒贈儀式，繼上年初捐一千萬元之後，昨日再加碼捐多一千萬，藉此機會感謝醫護人員緊守崗位，日以繼夜守護港人健康，款項由醫管局主席范鴻齡接收。

        疫情之下股市暢旺，耀才生意滾滾來，葉老闆亦回報員工，今年全體平均薪酬加幅比市場平加幅百分之二高，花紅也出二至四個月糧，有人更出三十個月花紅。葉頴恩還透露，今年會逆市增聘三十人手，包括前線銷售人員、交易員、見習生及資訊科技人員。
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