快手路演傳下周招股 籌390億4696元入場

快手啟動路演，料最快下周招股，二月首周掛牌。快手據報擬發行4.16億股，招股上限價約93港元計，每手50股入場費4696元，集資逾50億美元，或成百威亞太(1876)後，最大單IPO，傳估值逼近千億美元。證券商紛摩拳擦掌，為快手預留近900億元孖展額。有分析其有或吸引逾百萬人認購，取代醫渡科技（2158）成認購人數及凍資王。



抖音有力競爭者快手即將登陸港交所，該股上周通過港交所聆訊，消息人士透露，將在昨日起至22日進行分析師路演，以評估投資者需求。而公司的確切估值將在本周預定召開的會議後決定。另投資者最早可於下周二(26日)開始認購股份，該股將於2月5日掛牌。快手對消息不予置評。



港媒引述市場消息指，快手計劃發售4.15億股，公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%，回撥機制後最高升至7%，一手(50股)入場費約4696元。擬集資50億美元(約390億港元)，是百威亞太2019年9月上市集資57.5億美元後，一年多以來最大宗的IPO。有分析認為，該股很大機會打破逾117萬人申請認購的醫渡科技剛創下認購人數及凍資王紀錄，預期認購相當火爆。



快手作為短視頻第一股受盡市場追捧，其估值亦眾說紛紜。有內媒引述消息稱，IPO牽頭行給予快手的估值，介乎658億美元至987億美元(約5132億港元至7698億港元)。2022年的市盈率介乎30倍至46倍。



傳估值逼近千億美元



快手來勢洶洶，本港各大證券商已提早備戰，為其留足孖展。本報統計五家券商，他們已為快手預留孖展額達870億元。耀才行政總裁許繹彬指，將維持最高95%孖展比例，已預留500億元孖展額。大華繼顯及信誠分別預留200億元及150億元孖展；時富及致富各10億元，時富補充，將視情況再加碼，並已有客戶預訂8億元孖展。另富途、華盛、uSmart暫未有數據。