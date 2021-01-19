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耶倫國會作證 料承諾不尋求弱美元

2021-01-19 列印
        《華爾街日報》報道，美國候任總統拜登提名的下任財長耶倫，預計周二在國會作證時，將確認美國讓市場決定匯率的承諾，不會尋求弱勢美元政策。昨美匯指數升，曾逼近91水平，人民幣離岸價跌穿6.5兌1美元。

        耶倫將出席參議院對其財長提名的確認聽證會，《華爾街日報》引述接近拜登過渡團隊消息人士報道，若被問到新政府的美元政策，耶倫將會提到美元及其他貨幣的匯率應由市場決定，市場會作出調整以反映經濟表現變化，並有助促進全球經濟調整。耶倫亦將表明，美國不會尋求弱勢美元來獲競爭優勢，並應反對其他國家有這意圖。
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