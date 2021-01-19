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星盛孖展超購365倍

2021-01-19 列印
        新股市場火熱再續，商業物管股星盛商業（6668）昨截孖展，今日正式截飛。綜合本港證券商數據，孖展認購額達355.34億元，較公開募資額9700萬元，超額認購365.3倍。當中，輝立錄得108億元孖展額，耀才和富途分別借出71億元和65.36億元。

        星盛將於1月25日（下周一）公布中籤結果，26日掛牌。致富董事郭家安表示，快手招股消息傳出後，市場確認星盛與快手並無「撞車」，屆時資金可及時解凍銜接，便開始踴躍認購。

        醫療股麥迪衛康（2159）昨公布招股結果，以招股價下限3元定價。
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