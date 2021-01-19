滙豐料下半年恢復派息 冀股息重回可持續水平

去年滙控（005）因應英國監管機構要求突然暫停派息，惹來小股東極度不滿與失望。滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）昨出席網上亞洲金融論壇時表示，集團會按監管最新指引，盡快恢復派息，並希望股息重回可持續水平，但可能要到今年下半年派息才能正常化。



杜嘉祺表示，去年由於監管的決定，集團不幸地無法向股東派發股息，現會按監管新指引， 冀派息盡快正常化。而集團的角色是繼續發揮表現，使派息回到可持續水平，並給予全球所有股東最佳的回報，集團會為此盡其所能。



他預期，低息環境或長期持續，即使利率有一日會回升，滙控亦必須尋找新的收入來源，集團計劃加快在亞洲區的發展，而擴張區內的財富管理業務及南亞市場都帶來了機會。他另指，滙控已就數碼化投入了數十億美元，續無意發展虛擬銀行業務以填補收入缺口。



予新能源及新科企貸款



早前滙控被部份股東要求減少對化石燃料行業提供貸款，以配合巴黎氣候協定目標。對此，杜嘉祺表示，目前全球能源需求中，原油佔九成，其他新能源只是剛起步發展，如不作投資，或會打擊新興市場的經濟穩定及能源需求，強調滙控會為新能源及新科技企業進行貸款，並按部就班改變能源需求。



滙控應英倫銀行轄下審慎監管局（PRA）要求於去年4月初公佈暫停派息的決定，後來監管當局表示會在第四季對要求滙控在內的英國大型銀行停派息的決定再作評估。PRA上月公佈，已完成有關評估，決定批准英國大行重啟派息，派息水平為不多於2019及2020年兩年扣除期間所派股息後累計純利的25%，或不超出今年底風險加權資產的20個基點，以高者作準。



滙控由2015年至2018年期間均每年度派息51美仙，2019年全年度本來亦派息51美仙，但滙控因應英國監管機構要求而突撤回2019年第4次派息21美仙，並於今年底前停派首3季股息。