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半新股續熱炒 恒大物業勁升26%

2021-01-19 列印
　　新股市場氣氛熾熱，半新股昨日繼續熱炒。恒大物業(6666)立下一紙「軍令狀」後，昨股價破頂，高見15.98元，急漲逾三成，收市仍升26.2%，報15.5元，，市值升至1676億元，為昨日表現最好半新股。

　　恒大物業日前公布盈喜後，周末召開軍令狀誓師大會，訂下2021年兩大目標，刺激股價高開大漲8.3%，報12.28元，其後震蕩上行，於午間升至全日高位15.5元，飆逾30%，尾段升 幅收窄至26.22%，收造15.5元新高，市值亦高達1675.68億元。若抽中持貨至今，一手賬面賺3350元。
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