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新車充電遭質疑 廣汽回落8%

2021-01-19 列印
　　廣汽集團（2238）早前宣布，集團研發的石墨烯電池整車實車量產測試，可於8分鐘完成充電80%，續航里程達1000公里，但遭中國電動汽車百人會副理事長歐陽明所質疑可能性，股價回落8%，昨日收市報8.62元。

　　廣汽集團上周宣布的石墨烯電池屬整個行業的新突破，並於年內可投入量產，刺激股價周五一度爆升28%，高見10.08元。

　　不過，歐陽明對採用以上技術的廣汽集團「潑冷水」指，不可能存在。據內媒查詢，廣汽澄清「快速充」和「長續航」是分別體現在兩種電池上，又指兩項技術實際上可以兼容。

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