新車充電遭質疑 廣汽回落8%

李斯特城的財力和規模在英超只算中型班，但他們最近靠買入價低廉的中場占士麥迪臣和青訓新星哈維班尼斯入球不斷，升上聯賽榜第三位。相反車路士今季大事引援後，成績不進後退，兩大德國貴價兵夏維斯及迪姆華拿更陷於入球荒。該隊今晚英超作客狐狸難有勝望，捧主勝為上。 （Now4K 611、621台周三凌晨4:15直播） 藍獅今季大灑二億二千萬鎊（約廿三億一千萬港元）增兵，但球隊的排名比上季奪得殿軍時更差，經過最近四輪僅得一勝一和兩負後，暫時排第七位。他們上輪作客升班馬富咸，幾歷辛苦於末段建功才險勝1:0，領隊林柏特坦言球隊近況平平：「球隊最近壓力很大。球員的狀態不好，信心也不足，目...

2021-01-19