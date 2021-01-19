中環IFC外望——利豐研究：內地今年GDP料增9%

馮氏集團利豐研究中心昨發表《2021年中國商業十大熱點報告》，該研究中心副總裁錢慧敏表示，去年初中國社會消費品零售額受到疫情影響，但隨着疫情逐步受到控制，以及政府政策出台振興消費，預計今年內地GDP將會增長8至9%；內地出口今年能達到6%的增長，料社會消費品零售總額則達逾10%的增長。



錢慧敏指出，疫情使線下消費加速向線上消費轉移，消費者對電商的依賴性增強，消費市場的回溫將提振2021年零售業銷售額，預計2021年社會消費品零售總額將以10%以上的速度增長，「十四。五」期間將出台一系列新舉措，以提振消費、擴大內需，建立新的消費模式。



她續指，內地社會消費品零售總額於去年8至9月份已回復正增長，預料第一季增長達15%，未來仍取決於內地疫情的狀況，但觀察到市民轉變新的消費模式，企業適應較快，對整體狀況較為樂觀。



友邦新醫保最高可賠保額160%



友邦香港推出保障包括未知疾病及受傷等無限種疾病的新產品，以醫療過程的嚴重程度作賠償，最高賠償可達160%保額。



友邦表示，計劃按手術、治療、嚴重住院及殘廢的嚴重程度以及對生活的影響作出評估，透過分數表及計分步驟，計算出賠償金額。若受保人被評估為極嚴重的情況，賠償最高可達160%保額。計劃引入客觀評估因素，當中的手術類別主要是依照自願醫保計劃的手術表去評估。



另外，友邦香港預留合共1億元，為所有合資格客戶提供「免費疫苗副作用防護保障」；並為「AIA 延期年金計劃」及「充裕未來•盈尚」客戶自動提供「失業延繳保費惠益」。



友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，新冠肺炎疫情增加市民對醫療保障的需要，去年第三季友邦自願醫保計劃（VHIS）保單數目按季仍錄得增幅。















高瞻