中環IFC外望——調查指逾半港人入不敷支

富達國際發表財務健康調查，有77%受訪者認為財務穩健作為快樂基礎，港人財務健康分數中位數為65（滿分為100），21%港人對財務狀況感到有壓力，有57%被訪港人財政出現入不敷支。



富達是次調查中，有57%港人被訪者財政狀況將近入不敷出，未能如期達到個人財務目標及退休目標的港人，分別佔64%及67%。七成港人持有債務，當中近半受訪者有信用卡債務，每人平均擁有三張信用卡，但只有近八成人每月全數還清「卡數」。



疫情過後，即使經濟開始復甦股市牛氣沖天，富達國際香港業務總監陸劍平不建議市民因市場波動而轉移資金，現時疫情陰霾依然持續，投資者不應短視準備好「應急錢」，有閒錢才去用於投資，於轉換強積金時，亦不應因短期市場波動，而轉換較保守計劃，錯過投資市場反彈機會。



面對最近的盈富基金（2800）風波，陸劍平指公司是經過信託人投資盈富基金，現時一切已回復正常，會留意監管委員會否轉換基金管理人，認為事件不止涉及盈富基金，國際新格局亦牽涉在內。



PRADA終止與鄭爽合作關係



普拉達（1913）昨晚發佈官方微博稱，PRADA集團已終止與中國女演員鄭爽的所有合作關係。



近期因被曝光「代孕又棄養」，鄭爽在內地網絡媒體上被熱烈討論。她通過微博公開回應稱，這是她最傷心和私密的事情，但被「別有用心的一步一步曝光」。普拉達於八日前才宣佈鄭爽為其品牌代言人。



《央視新聞》也在周二發表評論稱，前有代孕媽媽遭「退貨」，後有某明星疑似代孕欲棄養，曝光錄音中「打也打不掉，我都煩死了」更令人憤怒。普拉達昨日股價一度跌逾3%，收升3.14%，報47.65元。



高瞻