「大時代」再現 恒指飆779點 拜登就職前夕 杜指升138點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30952點，升138點；納斯達克指數收報13190點，升192點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.34港元，較香港收市價跌0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見662.61港元，較香港收市價升7.61港元。
歐洲股市普遍偏軟。英國富時100指數收報6712.95點，跌7點。法國CAC指數收報5598.61點，跌18點。德國DAX指數收報13815.06點，跌0.24%。
拜登的財長人選耶倫表示，拜登政府將採取所有可行手段，應對她所指中國在貿易方面的不公平和非法行為。她又指中國顯然是美國最重要的戰略競爭者。
美國參議院財政委員會將就提名財長一事進行表決，預計耶倫將在會上呼籲政府在下一輪疫情援助方案中採取大規模行動，聽證會上可能釋放一些對於拜登1.9萬億美元刺激方案，是否能如願於參議院闖關成功訊號。有外電預計，耶倫將重申美國不會為競爭優勢尋求弱勢美元。
重磅美股陸續公佈業績，美國銀行公佈去年第四季盈利55億美元，按年下跌逾21%，每股盈利59美仙，較市場預期遜色。去年全年盈利179億美元，按年下跌近35%，每股盈利1.87美元。
高盛多賺1.53倍
高盛去年第四季股東應佔盈利43.62億美元，按年增長1.53倍；每股盈利12.08美元，高於預期的7.3美元。去年全年股東應佔盈利89.15億美元，按年增長近13%，每股盈利24.74美元。
港股方面則「大時代」再現，北水持續「掃貨」，恒指繼續向上攀升，盤中最多飆985點，高見29848點，創2019年5月3日以來高位，距離三萬大關一步之遙，收報29642點，仍急升779點，四日累漲1406點。港股成交金額高達3015億元，創有紀錄以來最多。
港股成交3015億破紀錄
港股「牛氣沖天」，52隻藍籌股中僅三隻逆市走低。友邦（1299）升4.41%，收報108.9元，獨力推高恒指134點；摩通降港交所（388）評級至「中性」，但上調其目標價至500元，港交所股價升穿500元成「啡底股」，盤中高見525元，創上市新高，最後收升3.9%，報501元；美團（3690）炒高4.9%，收報341元；重磅股滙控（005）漲4.2%，收報43.8元；小米（1810）收漲半成，報31.4元，收復上周五的急跌裂口；騰訊（700）盤中創歷史新高後倒跌，曾高見673.5元，終收降0.3%，報655元。