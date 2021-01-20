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北水日流入百億撐起港股

2021-01-20 列印
　　中國資金「大水漫灌」湧港，過去一個月淨流入高達2200億元，當中騰訊佔達三成，其餘不少護盤資金流入，早前蒙受美國制裁的中移動（941）、中海油（883）及中芯國際（981），亦搶去近月三成資金。

　　港股自去年12月21日起至今，錄得連續20個交易日淨流入，涉資達2200億元，自今年一月起每日流入逾百億元，其中有近600億元買入騰訊，佔期間資金達三成，「北水」持有騰訊比重已超過半成。

　　適逢美國近期加強制裁中資股，包括美資遭禁止投資三大電訊商、中海油及中芯國際等，引來拋售行動，但獲得「北水」護盤，中移動、中海油及中芯過去一個月分別獲得382億、152億及132億元淨買盤，三股過去一個累漲一至五成不等。
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