市場憧憬拜登支持經濟 美股攀升 標指納指新高

美國總統拜登當地時間周三宣誓就職，市場憧憬新政府加快推出經濟紓困方案，美股早段向好。美股杜指早段升75點，至31005點，升幅相當於0.2%。標普指數及納指更升創新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31174點，升244點；標普500指數報3855點，升56點；納斯達克指數報13480點，升283點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.07港元，較香港收市價跌0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見682.77港元，較香港收市價升3.27港元。



大摩業績勝預期



在拜登政府獲提名為財長的耶倫表示，希望國會支持新一輪的經濟舒困計劃，以應付疫情帶來的衝擊。她又說，相信拜登在疫情期間不會增加公司利得稅，並認為匯率應由市場決定，美國毋須以弱美元來取得貿易競爭優勢。



美股業績方面，繼高盛之後，摩根士丹利的季度業績亦優於預期，去年第四季股東應佔盈利達32.66億美元，較對上年度同期增長近五成七，每股盈利1.81美元，高於市場預期。去年全年股東應佔盈利約105億美元，按年增長逾兩成三。



歐洲股市於拜登就職典禮前收市，三大主要股市全線升，汽車股領漲。英國富時100指數收報6740.39點，升27點。德國DAX指數收報13921.37點，升106.31點。法國CAC指數收報5628.44點，升29點。



金價造好，二月份紐約期金接近收市時報每盎斯1,865.5美元，升25.3美元，升幅1.37%。



恒指彈351點貼近三萬



北水南下，港股「升不停」。雖然有消失逾2個月的馬雲，突以視頻形式公開亮相，刺激阿里巴巴（9988）飆升，恒指亦再刷新2019年5月3日來新高，但始終與三萬點關擦身而過，高位見29993，升351點，恒指收29962，升320點。科指顯著跑贏，以新高收市，收造9885，升5.4%。港股成交略減至3002億元，但仍是港股歷來第二大成交，更連續兩日突破3000億元。



科指升勢猛再見新高



科指屢刷新高，馬雲現身刺激阿里巴巴股價急升8.5%收造265元，成交金額274億元，為全日最大成交金額港股；阿里系的阿里健康（241）飆一成七，收報27.45元；競爭對手京東健康（6618）抽升15.4%報170.7元；微盟（2013）創新高，收漲15.54%報25.65元。傳鴻海已打入Apple Car供應鏈，刺激鴻騰（6088）勁升23%，收報3.53元，為表現最好科指成份股；富智康（2038）升5.47%收報1.35元。