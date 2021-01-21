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比亞迪擬配股籌275.9億

2021-01-21 列印
　　比亞迪（1211）計劃配售1.21億股H股，配售股份佔擴大後H股股本11.7%，配股價為222元至228元，較昨收市價244元，折讓6.6%至9%，集資268.6億至275.9億元。交易預計於周四（21日）上板。

　　比亞迪近期消息不斷，包括擬分拆比亞迪半導體上市，並已接受中金公司新股輔導。又有消息指比亞迪與華為合作開發麒麟晶片，短期有新突破。此外，比亞迪傳成立電池研究新公司－重慶弗迪電池研究院，註冊資本1億元人民幣，業務包括電池製造、新能源汽車電附件銷售、智能輸配電及控制設備銷售等，由比亞迪附屬弗迪有限公司持有。

　　配股消息無礙比亞迪股價向上，昨高開239.6元，升2.4%，早段至高位249.6元，漲6.7%，收報244元，升4.27%。
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