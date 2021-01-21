比亞迪擬配股籌275.9億

利物浦近四場英超不勝兼連續三輪無士哥，全因攻擊三叉戟羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿效率急降。名宿奧雲更將矛頭指向後者，直斥對方太獨食導致失去平衡，這名埃及翼鋒早前被換走更當眾鬧情緒影響士氣，今晚聯賽隨時再連累球隊，無法在主場攻陷般尼。（Now621台周五凌晨4:00直播） 連同上仗作東跟曼聯互交白卷，紅軍自○五年三月以來首次連續三輪英超沒有士哥，同時四場不勝只得三和一負，領隊高普亦已經十六年未嘗領軍連續三場聯賽顆粒無收。對於進攻死火，他承認等運到：「入球不是可以強求的事，不需要太擔心，只要創造到機會，入球終會來臨。」 高普繼續信賴三叉戟，可是文尼、沙拿和法明奴的效率...

2021-01-21