螞蟻觸礁後馬雲首露面 阿里升9%系內齊急升

自螞蟻集團去年底來港上市觸礁並捲入監管風波後，神隱超過兩個月的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲突然現身，出席網上舉辦的頒獎典禮，受馬雲再現消息刺激，阿里股價昨日升近9%，收報265元，其系內股份亦受帶動股價急升。



馬雲突然公開亮相消息爆發後，阿里巴巴系內多隻股份股價飆升，阿里巴巴昨日收升近9%，報265元，成交金額達274.3億元，一舉收復12月被當局反壟斷調查後跌勢。



同屬阿里系的阿里健康（241）漲17%，收報27.45元；阿里影業（1060）升3%，收報1.03元；高鑫零售（6808）升4%，收報7.71元。



「神隱」兩月首面向公眾



內地傳媒報道，馬雲昨日通過視像形式，出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，與全國100名鄉村教師見面，為馬雲「神隱」兩個多月後，首次於公眾場合現身。



馬雲於會上表示，過去一段時間，與同事一直在學習和思考，並更加堅定全身心投入教育公益的想法，認為鄉村教育關係重大，中國實現全面脫貧，全面推進鄉村振興戰略，進入新發展階段，正在走向共同富裕。



他又向老師們承諾，「待疫情過去了，我們再見面！」



據悉，馬雲公益基金會由2015年起，每年均會在海南三亞舉行頒獎典禮，而馬雲都會到場頒獎，惟今年受疫情影響，頒獎典禮由實體改為網上，馬雲亦有準時出現。



疑似禍從口出的馬雲逾兩個月未有公開露面，惹起失蹤等市場猜測。



他對上一次出席公開場合，為去年11月的外灘金融演講，席間批評內地金融監管制度。本月初曾有消息傳出，馬雲遭北京當局限制出境；更有外電報道指，馬雲正身處於杭州「避風頭」，原因為避免成為公眾焦點，故未公開露面。



