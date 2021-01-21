傳百度來港掛牌 農曆年後籌273億

中概股回流潮持續，內地科網三巨頭「BAT」（百度、阿里巴巴及騰訊）同聚港交所（388）指日可待。據內地傳媒報道，百度啟動回港第二上市程序，並確定高盛和中信為上市保薦人，計劃農曆新年後正式遞交上市申請。早前有消息指，百度計劃集資至少35億美元（約273億港元）。



百度以經營搜尋引擎起家，於2005年8月在美國納斯達克交易所掛牌，招股價為27美元，上市當日收報122.54美元，升幅高達353.85%。隨著互聯網興起，公司陸續投資及發展人工智能、網上購物以及軟件等其他產品及服務。



股價兩月勁升八成



自該公司第二上市消息傳出後，百度股價不斷攀升，由去年12月的140美元，至日前高見258.73美元，升幅超過八成。



百度周二（19日）收報250.42美元，升4.84%，市值854.12億美元（約6620億港元）。



據百度公佈最新年報顯示，其創始人兼董事長李彥宏持有百度16.15%股份，Baillie Gifford & Co則持股5.2%。



早於去年中已有媒體報道指，百度就第二上市進行內部評估，李彥宏及其他管理層亦約見投行商討上市事宜。李彥宏亦曾表示，公司十分關注美國由政府層面，不斷收緊對中概股公司管制，公司內部正在研討有甚麼事情可做，包括在香港等地進行二次上市。



另外，電動車板塊成近期大熱，自去年底百度亦積極加入市場，旗下自動駕駛平台Apollo與威馬汽車合作研發的車型「威馬W6」，當中自動駕駛技術系統由雙方共同研發，也採用百度Apollo的雲端運算，將於今年上半年正式量產交付。現時百度是威馬第四大股東，旗下福祥匯投資擁有威馬汽車6.55%股權。



