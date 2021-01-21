中環IFC外望——大新：稅貸表現勝同業

大新銀行去年10月初推出稅貸產品，該行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，截至去年底，稅貸市場申請大約有雙位數跌幅，而該行表現較同業理想；平均稅貸金額20萬至30萬元左右，與以往相若。今年初市場漸趨熾熱，反映客戶陸續收到稅單，料今年該行稅貸表現或與去年持平。



鄧子健接受訪問時表示，大新銀行約兩成客戶透過電子渠道申請稅貸。10萬元或以下貸款額的實際年利率低至1.38%，他就指，借10萬元或以下的客戶佔比接近三成；又認為現時該行息率已具競爭力，毋須再調低。鄧子健指，不希望因繳稅時間推後而推遲該行工作流程，原先預計該行稅貸業務按年會有雙位數增長，但目前來看，可能與去年持平。



私人貸款方面，受累於整體經濟環境較差，市民借貸意欲萎縮，截至去年底，整體私人貸款市場亦錄得雙位數的按年跌幅，大新銀行則錄得低單位數增長。鄧子健預計，本港私人貸款業務的跌幅將持續至今年中，下半年則冀隨著疫苗的發展及經濟環境的穩定，可重拾上升軌道，全年或實現低單位數增長。







數碼通推5G智慧交通管理系統



數碼通電訊（315）昨日推出首個應用於行車隧道和公路的「5G智慧交通管理系統」，並率先於大欖隧道使用，數碼通商業市場部總管梁文畧表示，現時數碼通的5G網絡覆蓋至17條主要行車隧道，並正與多於一間行車隧道營運商商討引進系統可能性。



該5G智慧交通安全管理系統結合5G網絡、IoT動態偵測相機、機器學習、人工智能分析等技術，能夠實時偵測及識別誤入隧道範圍的非道路使用者，如行山人士等，並即時發出警報，以保障道路使用者的安全，並提升交通安全及隧道的營運效率。



據資料顯示，數碼通顯示的5G網絡已覆蓋超過250個室內主要地點及8條主要港鐵路線的車站。



高瞻