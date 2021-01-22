騰訊升見700元 恒指一度破三萬關 憧憬撐經濟 美股三指新高

拜登正式上任新一屆美國總統，沖喜港股，加上大行看好股王騰訊（700），目標價846元，騰訊終升穿700元，股價創新高，帶動恒指突破3萬關。恒指昨低開10點後，迅即突破3萬點，高見30135點，創21個月新高，惟午後回落，3萬點稍縱即逝，終倒跌34點收市，收報29927點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31237點，升49點；標普指數報3860點，升8點；納斯達克指數報13545點，升88點。



美股早段窄幅靠穩



滙控（005）美國預託證券價格曾見44.01港元，較香港收市價跌0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見685.10港元，較香港收市價升2.60港元。



北水不斷流入，騰訊成追捧目標，昨日有近四分之一南下資金買入；「女股神」Cathie Wood旗下管理的方舟（ARK）系基金增持，連日創新高的騰訊開市不久便升至700元，雖曾倒跌0.8%，最後仍拗腰回彈，收市升0.44%，報682.5元。騰訊股價近期急升，不少投資者趕着食胡，騰訊總裁劉熾平亦「沽早咗」，早於本月15日及18日兩日合共出售40萬股份，每股均價分別約633.5元及659.7元，兩日合共套現2.56億元。



騰訊除獲北水撐起，大行亦看好，摩根士丹利發表報告指，在新冠病毒疫情下，微信小程序、智慧零售等表現良好，料成微信強勁增長動力，對騰訊評級調整至「增持」及目標價720元。麥格理報告亦指，小程序去年成交總額達1.8萬億人民幣，按年升122%，超越同業「拼多多」去年的1.6萬億人民幣成交總額，隨著微信商用規模擴大，把騰訊投資建議調升至「跑贏大市」，目標價846元。



市場觀望美國新總統拜登上台後的新政策，美股周四早段窄幅靠穩。美股杜指以及標普指數曾分別升83點和9點，至於納指則升74點。三項指數升幅均不超0.5%。



歐洲股市回吐，英法德三大股市全線低收。英國富時100指數收報6715.42點，跌24點，跌幅0.37%。法國CAC指數收報5590.79點，跌37點，跌幅0.67%。德國DAX指數收報13906.67點，跌14點，跌幅為0.11%。



金價靠穩，紐約期金接近收市時報每盎司1,869.1美元，升2.6美元，升幅0.14%。